Зинедин Зидан решил покинуть мадридский Реал. Это был его второй приход в клуб в статусе тренера.

Французский специалист подал в отставку с поста главного тренера "бланкос", информирует официальный сайт клуба.

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Контракт Зинедина был рассчитан до следующего лета, но по обоюдному согласию сторон его разорвали. Клуб выразил слова благодарности специалисту, заявив, что "его фигура олицетворяет Реал Мадрид".

Напомним, Зидан впервые возглавлял "бланкос" в 2016-2018 годах. Тогда коллектив трижды подряд брал трофей Лиги чемпионов. Француз второй раз вернулся в Реал весной 2019 года.

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В сезоне 2020/21 подопечные 48-летнего специалиста остались без трофеев, финишировав вторыми в чемпионате Испании и вылетев из ЛЧ в полуфинале от Челси.

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