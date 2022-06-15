Киевский коллектив продолжит тенденцию проведения благотворительных товарищеских поединков для помощи Украине во время войны с Россией.

Динамо достигло договоренности с Ивердон-Спорт по повожу организации встречи за мир. Об этом сообщает пресс-служба клуба, который выступает во втором по силе дивизионе Швейцарии.

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Поединок запланирован на воскресенье, 26 июня, в 16:00. Он состоится на Муниципальном стадионе в городе Ивердон-ле-Бен. Вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд Chaîne du Bonheur, занимающийся помощью людям в Швейцарии и за ее пределами.

Заметим, через благотворительные поединки команда Мирчи Луческу, очевидно, будет готовиться и к старту УПЛ 2022/23, и к квалификации Лиги чемпионов, где первым соперником будет Фенербахче.

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