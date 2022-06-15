Киевский клуб узнал имя первого препятствия на пути к групповому этапу самого престижного евротурнира.

Сегодня, 15 июня, в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Среди прочих своего соперника узнало и Динамо.

Результаты жеребьевки 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Зубков и Пластун получили соперников

У киевлян, сеяных по Пути представителей лиг, было 2 варианта соперников: турецкий Фенербахче или кипрский АЕК Ларнака. Согласно результатам жребия, противостоять команде Мирчи Луческу в борьбе за выход в очередной раунд соревнований будет вице-чемпион Турции – Фенербахче.

Напомним, первые поединки пройдут 19/20 июля, ответные – 26/27 июля.

К слову, победители выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Проигравшие команды попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – Динамо против 19-кратного чемпиона, нефарт поляков