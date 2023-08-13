Герреро уже на 4-й минуте заставил Исенко вынимать мяч из сетки, когда с острого угла под опекой двух защитников нашел щель между кипером и стойкой. Павлюк мог сравнивать, но головой замкнул навес с углового над перекладиной.

Заря дожала Ворсклу в матче с кучей промахов – первая победа Лалатовича в УПЛ, провал команды Скрипника продолжается

В середине тайма Герреро чудом не попал в практически пустые ворота после стремительной контратаки Зари, а у Дрышлюка сфера срезалась с ноги. Незадолго до перерыва Бацула едва не забросил за шиворот голкиперу Ворсклы, делая навесную передачу. Антюх мог забивать в раздевалку, но выйдя один на один не сумел переиграть Исенко.

После перерыва оборона Зари дала сбой и Фелипе сумел восстановить статус-кво, перебросив мяч через Турбаевского. Однако, удержать ничью Ворскле не удалось: Джордан первым махнул ногой после навеса со стандарта и, переправив сферу в сетку, принес луганчанам дебютную победу в сезоне.