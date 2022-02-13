Чергове фіаско Конте у відеоогляді матчу Тоттенхем – Вулверхемптон – 0:2
19:06 - Читать на русском
Тоттенхем поступився Вулверхемптону у 25 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
"Вовки" отримали перевагу на 6-й хвилині. Льоріс відбив два удари, однак з третім пострілом Хіменеса вже не впорався. Через 12 хвилин оборона Тоттенхема знову придумала пригоди на свою голову, і Дендонкер подвоїв рахунок.
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Мляві спроби "шпор" відігратися не дали жодного зиску аж до фінального свистка. 0:2 – команда Конте програла третій матч чемпіонату поспіль, чого з італійським фахівцем не траплялось 12 років.
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