"Вовки" отримали перевагу на 6-й хвилині. Льоріс відбив два удари, однак з третім пострілом Хіменеса вже не впорався. Через 12 хвилин оборона Тоттенхема знову придумала пригоди на свою голову, і Дендонкер подвоїв рахунок.

Тоттенхем програв у третьому матчі поспіль, Ліверпуль мінімально переміг Бернлі, Ньюкасл здолав Астон Віллу

Мляві спроби "шпор" відігратися не дали жодного зиску аж до фінального свистка. 0:2 – команда Конте програла третій матч чемпіонату поспіль, чого з італійським фахівцем не траплялось 12 років.