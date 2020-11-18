Капитан пиренейцев Криштиану Роналду голов не забивал, но одержал 101-ю победу в составе национальной команды. По этому показателю он обогнал бывшего игрока сборной Испании Хави, у которого 100 побед за "фурию роху". Теперь Криштиану третий по этому показателю в Европе после Серхио Рамоса (129) и Икера Касильяса (121).

Лига наций: Хорватия спасается несмотря на поражение от португальцев, Франция отправила шведов в низший дивизион

Победа над "клетчатыми" не могла помочь Португалии посягнуть на первое место в квартете. Сборная Франции набрала 16 очков и завершила турнир Лиги наций на первом месте в группе 3. Второе место заняла Португалия, набравшая 13 очков. Сборная Хорватии (3) заняла третье место, а Швеция (3) – четвертое.