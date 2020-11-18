Капітан піренейців Кріштіану Роналду голів не забивав, але здобув 101-ту перемогу у складі національної команди. За цим показником він обігнав колишнього гравця збірної Іспанії Хаві, у якого 100 перемог за "Фурію роху". Тепер Кріштіану третій за цим показником у Європі після Серхіо Рамоса (129) та Ікера Касільяса (121).

Ліга націй: Хорватія рятується попри поразку від португальців, Франція відправила шведів у нижчий дивізіон

Перемога над "картатими" не могла допомогти Португалії зазіхнути на перше місце у квартеті. Збірна Франції набрала 16 очок і завершила турнір Ліги націй на першому місці в групі 3. Друге місце посіла Португалія, яка набрала 13 очок. Збірна Хорватії (3) посіла третє місце, а Швеція (3) – четверте.