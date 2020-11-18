Лига А, группа 3

Франция – Швеция – 4:2

Голы: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90 + 5 - Клаесон, 5, Куайсон, 88

Хорватия – Португалия –2:3

Голы: Ковачич, 29, 65 – Диаш, 52, 90, Фелиш, 60

Удаление: Рог, 51

Команда Дидье Дешамо, досрочно гарантировав себе первое место, пропустила от шведов уже на 4-й минуте. Погба ошибся в собственной штрафной, а Клаесон неуклюже протолкнул мяч в сетку – не без помощи минимального рикошета. Чемпионы мира отыгрались после классных индивидуальных действий Тюрама-младшего. Сын легендарного защитника "галльских петухов" расшатал защитника, тонко покатил на Жиру, а тот метров с 10-ти пробил в правый от вратаря угол.

Быстрый камбэк хозяев довершил Павар фирменным ударом слету в дальний. Мяч попал в защитника Баварии после фантастического дриблинга Тюрама, который обошел четырех и влупил у соперника. Сразу после перерыва Жиру мог оформить дубль, но промахнулся с убойной позиции. Форвард Челси реабилитировался на 60-й, головой замкнув передачу Мбаппе. Перед финальным свистком Куайсон сократил отставание, однако последнее слово было за французами – Коман забивал в пустые.

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Португальцы не выполняли никаких турнирных задач, финишировав на втором месте и сложив полномочия обладателя дебютного титула в истории Лиги наций. А вот вице-чемпионы планеты – хорваты – бились за сохранение прописки. Первый опасный момент во встрече организовали гости на 18-й. Роналду чудом не замкнул подачу партнера с линии вратарской. Балканцы ответили результативно – после откровенной ошибки Рубена Семеду отличился Ковачич. Последний переиграл Патрисиу ударом в упор, но со второй попытки.

Действующие чемпионы Европы отыгрались в дебюте второго тайма, через минуту после удаления Рога за вторую желтую. Роналду мощно выстрелил со штрафного, Ливакович отразил на Семеду, а тот переправил на Диаша, который переиграл вратаря ударом с нескольких метров. Пиренейцы вышли вперед с явным фолом в атаке – Жота подыграл себе рукой перед ассистом на Фелишf. Арбитры проглядели, а VAR на матчах Лиги наций не используется.

Хорваты не сдались и восстановили паритет благодаря шикарному голу Ковачича, который смачно приложился с линии штрафной. И все же финальную точку поставил Диаш, воспользовавшись ошибкой голкипера – 2:3. Команда Далича набирает столько же очков как и шведы (3), но финиширует выше по дополнительным показателям. К слову, Роналду провел на поле все 90 минут, но на этот раз никакими результативными действиями не отметился... только желтая за симуляцию.

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