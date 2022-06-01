Эмполи довольно неожиданно решил попрощаться с Аурелио Андреаццоли.

Тосканцы решили прекратить сотрудничество с 68-летним специалистом, сумевшим сохранить команде прописку в Серии А на следующий сезон. Несмотря на приличное для Эмполи 14 место, руководство приняло решение сменить главного тренера, информирует официальный сайт клуба.

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Аурелио возглавил Эмполи летом 2021 года, но солидный сезон не сохранил ему работы. Ранее тренер работал в Роме, молодежке Фиорентины и ряде других клубов.

Напомним, в мае Эмполи под руководством Андреаццоли на домашней арене принял сборную Украины в благотворительном матче и уступил 1:3.

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