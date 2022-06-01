Кремонезе после удачного сезона в Серии В принял неожиданное решение попрощаться с главным тренером.

Фабио Пеккья больше не будет тренировать клуб из Кремоны. Стороны досрочно прекратили сотрудничество с обоюдного согласия, информирует пресс-служба.

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48-летний итальянец возглавил "тигров" в январе 2021 года, предыдущий сезон его команда завершила в середине турнирной таблицы второго дивизиона Италии. Но в кампании 2021/22 коллектив продемонстрировал характер и только в 15-й раз почти за 120-летнюю историю вышел в Серию А.

Претендентами на место Фабио называют бывшего наставника Ювентуса Андреа Пирло и нынешнего главного тренера Перуджи Массимилиано Альвини.

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