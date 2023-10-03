"Дуже важко буде піти з Шахтаря": Трубін спрогнозував наступний трансфер "гірників" на вихід
Воротар Бенфіки Анатолій Трубін поділився думками щодо того, хто з гравців Шахтаря наступним може вирушити до Європи.
"Хто буде наступним гравцем Шахтаря, який перейде до Європи? Всі кажуть, що Судаков. Але йому буде дуже важко піти з Шахтаря. Це, мабуть, потрібні якісь космічні гроші за нього. Шахтар просто так його не відпустить.
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Судаков хоче пограти у топ-чемпіонаті? 100%. Де його бачу? Потрібен клуб, в якого є гроші. Нехай це буде Англія. Челсі? Ні. Евертон теж ні, вони, напевне, не зможуть за нього заплатити", – поділився Трубін в інтерв'ю Sportarena.
Додамо, що Судаков провів 7 матчів за Шахтар у цьому сезоні, відзначившись 2 голами. Transfermarkt оцінює хавбека в 15 млн євро.