"Я безумно рад, что Александр Ярославский вернулся. Он действительно человек, который оставил столько эмоций и пота, потратил столько времени на развитие Металлиста.

Ярославский: Название и логотип Металлиста теперь принадлежат одной из моих компаний

И речь не только о деньгах. Я говорю о временах, когда строился тот Металлист, который играл в Кубке УЕФА, когда команда из года в год прогрессировала.

Если бы Ярославский пригласил стать главным тренером Металлиста – пошел бы без раздумий. Но это надо заслужить своей работой. Я могу любить этот клуб, но если не буду работать правильно и прогрессировать, то зачем я здесь нужен? Нужно всегда оставаться профессионалом, и тогда уже рассматривать возможности для карьеры.

Металлист тот клуб, который нужно уметь чувствовать. Не каждый сможет себя здесь максимально проявить", – сказал Обрадович в интервью Sportarena.

Напомним, Металлист будут реанимировать на базе Металла, который досрочно гарантировал себе выход в Первую лигу.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський