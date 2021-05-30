"На сегодняшний день все атрибуты, все логотипы Металлиста уже принадлежат Харькову и нам. В течение месяца, я думаю, Металл будет переименован в Металлист.

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В УАФ поданы все материалы, юристы занимаются. Это уже вопрос техники, а не стратегии. И название, и логотип клуба принадлежат одной из моих компаний. Но я сказал, что на веки вечные эмблема Металлиста и все его атрибуты будут собственностью города Харькова.

Если я в силу каких-то причин отойду от клубных дел, устану может – передам все городской общине. Ни эмблема, ни сам Металлист из города не пойдут, мы с Игорем Тереховым (исполняющим обязанности мэра Харькова – прим.) об этом договорились", – рассказал Ярославский в интервью ПроФутбол Digital.

Напомним, Металл заранее гарантировал себе выход в Первую лигу. В сезоне 2021/22 клуб вернет себе название Металлист

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