Минай залишався єдиною командою у сезоні УПЛ, якій досі не вдалося здобути перемогу. Статистичні показники теж критично низькі, тож боротьба за виживання може стати головною темою поточного чемпіонату для закарпатців – а вони вже програли один матч прямому конкуренту (Металісту 1925). З огляду на ці факти, підопічних Володимира Шарана у домашці з Оболонню не влаштовувала навіть нічия.

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У першому таймі команди розмінювались непоганими атаками, але кияни виглядали гостріше. Так, вже на 5-й хвилині Приймак замикав подачу з кутового, пробивши в Бандуру – голкіпер парирував перед собою, однак встиг зафіксувати м'яч. Минай відповів на 12-й контратакою, яку Твердохліб завершив пострілом з-за меж штрафного. Сфера пролетіла поруч з лівою стійкою.

На 17-й хвилині Груша скидував подачу з лівого флангу в район лінії воротарського, а Суханов зіграв на добиванні після відскоку. Бандура врятував закарпатців. На 30-й же Лук'янчук замикав навіс з кутового, але і тут Бандура виконав сейв. Минай же до кінця першого тайму зміг організувати лишень атаку з прострілом на 11 метрів – втім, Твердохліб знову змазав.

Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло. Другий тайм виявився менш цікавим і динамічним, але тепер вже підопічні Володимира Шарана виглядали гостріше. Так, на 52-й хвилині вони мали виходити вперед внаслідок подачі Дмитрука з правого флангу – Одарюк замкнув головою, але м'яч впав на каркас!

На 74-й же Кораблін пострілом з лінії воротарського завершував навіс Твердохліба. Рибка дістав м'яч з-під поперечки. У Оболоні ж за цей час було лишень непогане замикання кутового у виконанні Мороза на 66-й хвилині. Тим не менш, саме кияни відкрили рахунок.

Господарів на 78-й хвилині "поховав" Бандура, який не зміг перехопити крос від Османа. Він лишень зачепив м'яч кінчиками пальців – вийшла ідеальна скидка на Тарануху під удар в порожні. 0:1! Заміна Валерія Іващенка спрацювала (Ростислав вийшов замість Груші на 56-й хвилині).

Минай одразу ж пішов відігруватись – і був близьким до цього. Вже на 82-й хвилині закарпатці могли заробити пенальті внаслідок вривання Корабліна на правий край штрафного. Косовський, судячи з відеоповтору, штовхав Тимура, але арбітри проігнорували епізод. VAR на матчі не було.

Наприкінці основного часу Рибці довелося парирувати удар Вітенчука з меж штрафного та брати лонгшот Булези, а вже у компенсований час врятувати Минай міг Бандура. Олександр опинився на замиканні подачі з кутового – втім, м'яч влучив йому в плече.

Подальша контратака Оболоні завершилась ударом Таранухи з центру поля. Волота залишились порожніми, однак влучити у них Ростиславу не вдалося. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу киян.

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