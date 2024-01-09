Контракт полузащитника Владислава Мухаматгалеева разорван досрочно по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт "пивоваров".

Кривбасс вернул именитого форварда и объявил трех соперников на сборах – подготовка лидера УПЛ началась

Оболонь подписала хавбека чуть меньше года назад на правах свободного агента. Мухаматгалеев провел всего 4 матча, результативными действиями не отмечался. 21-летний игрок оставил вакантным статусный номер 7.

Оболонь во время зимней паузы попрощалась уже с третьим футболистом после Дмитрия Фатеева и Станислава Василенко. Команда Валерия Иващенко возвращается из отпуска 10 января.

"Мы, одесситы, в море не купаемся": ветеран в 25, плакал после гола Динамо, занимается трейдингом – сенсация сезона УПЛ