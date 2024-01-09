Оболонь продолжила чистку состава – обладатель звездного номера стал третьей жертвой
Оболонь существенно сократила состав к началу зимних сборов.
Контракт полузащитника Владислава Мухаматгалеева разорван досрочно по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт "пивоваров".
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Оболонь подписала хавбека чуть меньше года назад на правах свободного агента. Мухаматгалеев провел всего 4 матча, результативными действиями не отмечался. 21-летний игрок оставил вакантным статусный номер 7.
Оболонь во время зимней паузы попрощалась уже с третьим футболистом после Дмитрия Фатеева и Станислава Василенко. Команда Валерия Иващенко возвращается из отпуска 10 января.
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