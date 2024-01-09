Оболонь суттєво скоротила склад до початку зимових зборів.

Контракт півзахисника Владислава Мухаматгалєєва розірвано достроково за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт "пивоварів".

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Оболонь підписала хавбека трохи менше року тому на правах вільного агента. Мухаматгалєєв провів усього 4 матчі, результативними діями не відзначався. 21-річний гравець залишив вакантним статусний номер 7.

Оболонь під час зимової паузи попрощалася вже з третім футболістом після Дмитра Фатєєва та Станіслава Василенка. Команда Валерія Іващенка повертається з відпустки 10 січня.

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