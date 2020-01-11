Оболонь-Бровар определилась с тремя кандидатурами на пост главного тренера, – СМИ

Один из лидеров Первой лиги находится в поиске нового наставника после неожиданной отставки Сергея Ковальца.

Среди претендентов на вакантную должность – Павел Яковенко и Александр Головко, информирует Footboom. При этом, не исключено, что киевлян может возглавить Олег Мазуренко, который сейчас работает с Оболонью-Бровар-2.

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В начале следующей недели должна состояться встреча руководителей Оболони-Бровар, на которой будет обсуждаться кандидатура преемника Ковальца.

Отметим, что последним местом тренерской работы Головко была молодежная сборная Украины, которую он покинул в 2018 году. Яковенко также работал с молодежкой – он возглавлял команду с 2008 по 2012 год.

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Напомним, на зимний перерыв киевский клуб пошел на 7 месте в турнирной таблице Первой лиги. Правда, Оболонь-Бровар отстает от лидера, львовского Руха, только на 2 очка.