Оболонь-Бровар визначилася з трьома кандидатурами на посаду головного тренера, – ЗМІ

Один із лідерів Першої ліги перебуває у пошуку нового наставника після несподіваної відставки Сергія Ковальця.

Серед претендентів на вакантну посаду – Павло Яковенко та Олександр Головко, інформує Footboom. При цьому, не виключено, що киян може очолити Олег Мазуренко, який наразі працює з Оболонню-Бровар-2.

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На початку наступного тижня має відбутися зустріч керівників Оболоні-Бровар, на якій буде обговорюватися кандидатура наступника Ковальця.

Зазначимо, що останнім місцем тренерсько роботи Головка була молодіжна збірна України, яку він покинув у 2018 році. Яковенко також працював з молодіжкою – він очолював команду з 2008 по 2012 рік.

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Нагадаємо, на зимову перерву київський клуб пішов на 7 місці у турнірній таблиці Першої ліги. Щоправда, Оболонь-Бровар відстає від лідера, львівського Руха, лише на 2 очки.