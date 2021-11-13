Львовские Карпаты обыграли Днепр (5:1) в 18-м туре Второй лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Вторая лига. Группа А, 18 тур

Карпаты Львов – Днепр Черкассы – 5:1

Голы: Кожанов, 20, Шостка, 69 (авт), Чачуа, 72, Ткачук, 90, Гуменюк, 90+3 – Кос, 41

Карпаты Львов разбили Днепр Черкассы и вернули лидерство – шедевр Ткачука, очередной гол Кожанова и топ-серия "львов"

Подопечные Андрея Тлумака доказали, что не зря занимают первое место в таблице группы А, не оставив Днепру из Черкасс никаких шансов. Карпаты одержали 11 победу подряд. Это рекорд второй лиги.

Среди шести голов отметим единственный мяч гостей после роскошной комбинации с эффектным завершением. Также отдельного упоминания заслуживает шедевральный удар Ткачука со штрафного.