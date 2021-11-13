Львівські Карпати обіграли Дніпро Черкаси (5:1) у 18-му турі Другої ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Друга ліга. Група А, 18 тур

Карпати Львів – Дніпро Черкаси – 5:1

Голи: Кожанов, 20, Шостка, 69 (авт), Чачуа, 72, Ткачук, 90, Гуменюк, 90+3 – Кос, 41

Карпати Львів розбили Дніпро Черкаси і повернули лідерство – шедевр Ткачука, черговий гол Кожанова і топ-серія "левів"

Підопічні Андрія Тлумака довели, що не дарма посідають перше місце у таблиці групи А, не залишивши Дніпру із Черкас жодних шансів. Карпати здобули 11-ту перемогу поспіль. Це рекорд Другої ліги.

Серед шести голів відзначимо єдиний м'яч гостей після розкішної комбінації з ефектним завершенням. Також на окрему згадку заслуговує шедевральний удар Ткачука зі штрафного.