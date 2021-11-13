Подопечные Андрея Тлумака не без проблем одолели Днепр Черкассы (5:1) в 18-м туре Второй лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Вторая лига. Группа А, 18 тур

Карпаты Львов – Днепр Черкассы – 5:1

Голы: Кожанов, 20, Шостка, 69 (авт), Чачуа, 72, Ткачук, 90, Гуменюк, 90+3 – Кос, 41

После 17 туров Карпаты лидировали в турнирной таблице с 10-матчевой победной серией, но победа Диназа позволила команде из Вышгорода обойти "зелено-белых". Соответственно, "львам" нужно было выигрывать, чтобы вернуть себе первую строчку. Днепр имел 14 очков и находился на 12-й позиции.

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Старт игры лучше удался "зелено-белым", вышедшим на матч в новом комплекте формы, представленном накануне. Подопечные Тлумака уже в первые 5 минут могли забивать дважды. Будник проиграл дуэль киперу после выхода практически один на один, а Повалий, простреливая с фланга, попал в штангу. Правда, после этого гости отвели игру от своих ворот и больше не позволяли львовянам создавать моменты в дебюте встречи. Повалий забил, но находился в офсайде.

Впрочем, на 20-й минуте Карпаты повели в счете. Денис Кожанов ударом в касание замкнул прострел Повалия и забил свой 9-й гол в чемпионате. Активность Ильи и капитана львовян привела к забитому мячу. Днепр ответил своим точным ударом перед перерывом – Олег Кос эффектно замкнул прострел с фланга, сравняв счет. Тут же Тлумак провел замену, даже не дождавшись перерыва. Вместо Заставного, выслушавшего ряд претензий от главного тренера, вышел Галенков. 1:1 – итог первого тайма.

В середине второй половины игры Карпаты снова вышли вперед. Гол получился очень курьезным – после подачи Чачуа с углового и нескольких неудачных выносов Павел Шостка срезал мяч в свои ворота. Повезло львовянам. А через 3 минуты подопечные Тлумака закрепили свое преимущество – Чачуа замкнул пас Галенкова!

На 90-й минуте Андрей Ткачук роскошным ударом со штрафного довел счет до разгромного. В компенсированное время Гуменюк поставил точку, хотя по игре победа "львов" не была настолько уверенной, как по счету. 5:1 – Карпаты набрали 42 очка и вернулись на первое место группы А, продлив победную серию до 11 матчей. У Днепра осталось 14 пунктов.

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