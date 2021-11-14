Полузащитник Боснии и Герцеговины Лука Менало, несмотря на упущенные шансы попасть на ЧМ-2022, заверил, что его команда не будет жалеть себя в битве с "сине-желтыми".

Да, я доволен, что забил в ворота Финляндии, но этот гол нам ничего не дал.

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Мы обязаны выложиться по полной программе в игре с Украиной. На кону стоит репутация нашей сборной. Мы не должны подвергать ее сомнению", – цитирует Менало Scsport.ba.

Напомним, поединок между боснийцами и украинцами состоится во вторник, 16 ноября, на стадионе Билино Поле в Зенице. Начало встречи в 21:45. Для хозяев борьба за плей-офф уже завершилась – поражение от финнов перечеркнуло все планы подопечных Ивайло Петева.

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