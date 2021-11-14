Півзахисник Боснії і Герцеговини Лука Менало попри втрачені шанси потрапити на ЧС-2022 запевнив, що його команда не шкодуватиме себе у битві з "синьо-жовтими".

"Так, я задоволений, що забив у ворота Фінляндії, але цей гол нам нічого не дав.

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Ми зобов'язані викластися по повній програмі у грі з Україною. На кону стоїть репутація нашої збірної. Ми не повинні ставити її під сумнів", – цитує Менало Scsport.ba.

Нагадаємо, поєдинок між боснійцями і українцями відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні Біліно Поле в Зениці. Початок зустріч о 21:45. Для господарів боротьба за плей-офф вже завершилась – поразка від фінів перекреслила всі плани підопічних Івайло Петева.

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