Боруссия повела в счете на 10-й минуте – Адейеми завершил классную комбинацию, получив передачу от Брандта. Кейн мог сравнять счет, но с близкого расстояния головой не попал в ворота. Далее Дайер умудрился с метра пробить так, что защитник легко заблокировал.

Боруссия шокировала Баварию и приблизила чемпионство Байера – Дортмунд вспомнил времена Клоппа, прервав провальную серию

Во втором тайме Ульрайх выручил после удара Нмечи из пределов штрафной. Риерсон все же удвоил преимущество Дортмунда на 83-й минуте. Кейн сократил отставание перед финальным свистком, но этот гол отменили из-за офсайда.