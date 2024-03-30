Бавария – Боруссия Д – 0:2 – видео голов и обзор матча, который мог решить судьбу чемпионства в Германии
Дортмундская Боруссия уверенно победила Баварию в поединке 27-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор игры Бавария – Боруссия Д на "Футбол 24".
Боруссия повела в счете на 10-й минуте – Адейеми завершил классную комбинацию, получив передачу от Брандта. Кейн мог сравнять счет, но с близкого расстояния головой не попал в ворота. Далее Дайер умудрился с метра пробить так, что защитник легко заблокировал.
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Во втором тайме Ульрайх выручил после удара Нмечи из пределов штрафной. Риерсон все же удвоил преимущество Дортмунда на 83-й минуте. Кейн сократил отставание перед финальным свистком, но этот гол отменили из-за офсайда.