Головний тренер Баварії Томас Тухель не погоджується з рішенням суддів у ключовому епізоді матчу проти дортмундської Борусії.

Баварія програла Борусії, показавши поганий футбол, але наприкінці першого тайму мюнхенці могли змінити картину матчу, якби Дайєр зрівняв рахунок. Удар головою від англійця дивом зупинив Хуммельс. Однак Матс не просто акробатично закинув ногу – м'яч також відскочив у руку досвідченому захиснику.

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Судді не поставили пенальті, що вибісило Тухеля: "Це явна помилка. Рука вище голови, в неприродному становищі. Ми не раз бачили такі пенальті. Пояснення арбітра – катастрофа. Четвертий суддя сказав, що м'яч не торкнувся до руки Хуммельса, а VAR підтвердив рішення. На що вони дивляться?"

Арбітр матчу Харм Осмерс після гри обґрунтував рішення в етері Sky: "Якщо говорити про мінімальний контакт з рукою, то чітко можна визначити, що це не пенальті. М'яч відскочив, не було навмисної гри. Не кожен дотик м'яча до руки захисника – це пенальті".

"Вітання Леверкузену, – сказав Томас Тухель. – Велике розчарування. Ще до матчу ми побачили, як Леверкузен знову вирвав перемогу на останніх хвилинах, і засмутилися. Але це не виправдання. Ми самі зіграли жахливо. Не було ні командного духу, ні пристрасті".

Після домашнього фіаско в Классікері Баварія відпустила Байєр на 13 очок за 7 турів до фінішу Бундесліги. Томас Тухель в кінці сезону покине клуб.

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