Нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Дьёкереш показал, что его прицел порой все же дает сбой.

"Львы" устроили яркую перестрелку на поле Визелы в 18-м туре чемпионата Португалии.

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Хозяева быстро открыли счет, но у Дёкереша был роскошный шанс сравнять. Швед остался сам перед пустыми воротами и умудрился с 2 метров влепить в перекладину. Правда, затем Спортинг разнес соперника 5:2, а Виктор отличился дублем. Украинский защитник Визелы Орест Лебеденко вышел на последние минуты поединка.

Добавим, что летом Дьёкереш стал самым дорогим новичком в истории Спортинга, перейдя из Ковентри за 24 млн евро. 25-летний нападающий полностью оправдывает такие расходы – 22 гола и 10 ассистов в 25 матчах. В частности, швед забивал Анатолию Трубину в 11 туре против Бенфики. Клаусула в контракте Дьёкереша составляет 100 млн евро.

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