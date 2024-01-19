"Леви" влаштували яскраву перестрілку на полі Візели у 18-му турі чемпіонату Португалії.

Трубін визнаний найкращим воротарем топ-ліг за ключовим показником

Господарі швидко відкрили рахунок, але Дьокереш мав розкішний шанс зрівняти. Швед залишився сам перед порожніми воротами і примудрився з 2 метрів вліпити у поперечку. Щоправда, потім Спортінг розніс суперника 5:2, а Віктор відзначився дублем. Український захисник Візели Орест Лебеденко вийшов на останні хвилини поєдинку.

Додамо, що влітку Дьокереш став найдорожчим новачком в історії Спортінга, перейшовши з Ковентрі за 24 млн євро. 25-річний нападник цілком виправдовує такі витрати – 22 голи і 10 асистів у 25 матчах. Зокрема, швед забивав Анатолію Трубіну в 11-му турі проти Бенфіки. Клаусула в контракті Дьокереша складає 100 млн євро.

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