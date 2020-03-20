Обидчик сборной Украины назвал идеального партнера для Роналду

Экс-нападающий сборной Италии Лука Тони поразмыслил о том, кто бы мог лучше взаимодействовать на футбольном поле с португальским форвардом Ювентуса Криштиану Роналду.

"Габриэл Жезус! Быстрый, техничный, ему нужны помощники. Он сам не является чистым форвардом, однако бразилец был бы лучшим партнером для Роналду.

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Сам Криштиану не является чистым центральным нападающим, но он тот, кто забивает и должен забивать еще больше голов. Многие считают, что такой бомбардир, как Кейн, которого я считаю лучшим среди форвардов до 30 лет, прекрасно подходит Криштиану Роналду. Я же вижу, что Жезус гораздо лучше справится с этой ролью. Он тоже много забивает, открывает пространство для своих товарищей по команде. И ему всего 22 года", – цитирует Тони издание Tuttosport.

Напомним, Лука выступал за Ювентус в сезоне 2011/12. В общем форвард защищал цвета более десятка итальянских клубов, а за границей успел поиграть за немецкую Баварию и Аль-Наср из ОАЭ. В 2006 году Тони стал чемпионом мира – в четвертьфинале мундиаля он забил два гола в ворота сборной Украины, выбив, таким образом, "сине-желтых" из турнира.

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