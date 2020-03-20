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Президент Ассоциации футболистов Италии назвал руководство Серии А музыкантами на тонущем Титанике

19:49 57 Читати українською
Президент Ассоциации футболистов Италии назвал руководство Серии А музыкантами на тонущем Титанике
Ювентус – Интер / Getty Images

Глава АФИ Дамиано Томмази выступил с резкой критикой руководства итальянского первенства – по его мнению футбольные чиновники недостаточно серьезно относятся к проблеме коронавируса в стране.

"Могут ли сезон отменить? Конечно. Школы закрыты, чемпионаты также могут прервать. Это будет проблемой, но, к сожалению, не мы ставим условия, а коронавирус. Мы все в одной лодке, и всех нас мучает неопределенность.

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Руководство Серии А ведет себя как музыканты на Титанике, которые продолжают играть, когда корабль тонет. Если кто-то не понимает серьезность ситуации, боюсь, даты могут проигнорировать. На севере болезнь прогрессирует, как и во всей Европе. Решение приостановить футбол было правильным, ничего страшного. Однако впереди еще много работы.

Логика велит нам вести себя дисциплинированно. Дело не в пессимизме или оптимизме, я стараюсь быть реалистом. Мы начнем заново, но в безопасности. И там, где необходимо, будем придерживаться строгих мер", – цитирует Томмази издание Football-italia.

Напомним, Италия занимает первое место в Европе по скорости распространения коронавируса. По состоянию на 20 марта в стране инфицировано 41035 человек. По смертности итальянцы уже обогнали китайцев – на Апеннинах зафиксировано 3405 летальных исходов, 4440 человек полностью вылечились.

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коронавирус Италия Серия А Дамиано Томмази Дамиано Томмази
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