"Святые" официально подтвердили назначение Рубена Сельеса главным тренером до конца нынешнего сезона.

Лидс официально объявил о назначении нового главного тренера

Испанец был ассистентом в штабах предыдущих тренеров – Натана Джонса и Ральфа Хазенхюттля. 39-летний Сельес экстренно принял команду и смог одержать неожиданную победу на поле Челси. Впрочем, Саутгемптон в таблице АПЛ по-прежнему остается последним, отставая от спасительной зоны на 3 очка. Следующий матч очень важен – выезд к Лидсу, который также борется за выживание и опережает "святых" на один пункт.

Для Сельеса это первый полноценный опыт самостоятельной работы на взрослом уровне. Ранее испанец исполнял обязанности ассистента, аналитика, временного тренера или возглавлял только юношеские команды.

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