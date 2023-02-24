"Святі" офіційно підтвердили призначення Рубена Сельєса головним тренером до кінця нинішнього сезону.

Лідс офіційно оголосив про призначення нового головного тренера

Іспанець був асистентом у штабах попередніх тренерів – Натана Джонса та Ральфа Хазенхюттля. 39-річний Сельєс екстрено прийняв команду і зміг здобути несподівану перемогу на полі Челсі. Втім, Саутгемптон в таблиці АПЛ досі залишається останнім, відстаючи від рятівної зони на 3 очки. Наступний матч дуже важливий – виїзд до Лідса, який також є борцем за виживання і випереджає "святих" на один пункт.

Для Сельєса це перший повноцінний досвід самостійної роботи на дорослому рівні. Раніше іспанець виконував обов'язки асистента, аналітика, тимчасового тренера або очолював лише юнацькі команди.

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