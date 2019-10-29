Объединенного чемпионата Бельгии и Нидерландов в ближайшее время не будет

Идею с объединением чемпионатов двух соседних стран в ближайшие три года реализовать не удастся.

В ближайшее время объединение чемпионатов Нидерландов и Бельгии невозможно, сообщил Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB). "Интерес действительно есть, мы продолжаем исследовать этот вопрос, но пока трудно сказать, когда мы придем к общему знаменателю. В ближайшие три года создать такой турнир будет невозможно", – сообщил сотрудник по связям с федерацией порталу Nu.nl.

Нидерланды и Бельгия готовят объединение в один чемпионат

Идею совместной суперлиги Нидерландов и Бельгии выдвинули руководители пяти лучших клубов из Бельгии (Гент, Брюгге, Генк, Андерлехт и Стандард) и шестерки лучших клубов Нидерландов (Аякс, АЗ Алкмар, Утрехт, Фейеноорд, ПСВ и Витесс). Клубы обсуждали возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы.

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