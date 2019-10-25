Нидерланды и Бельгия готовят объединение в один чемпионат

Руководители футбольных чемпионатов Нидерландов и Бельгии рассматривают возможность объединения в один турнир.

Планами относительно совместного первенства поделился официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

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Стороны уже провели первый раунд переговоров, который завершился вполне успешно. Бельгия и Нидерланды продолжат работу в этом направлении в ближайшее время. Участники "альянса" надеются, что объединенный турнир приведет к прогрессу местных клубов и позволит приблизиться к топовым европейским лигам.

К слову, пока бельгийский чемпионат занимает восьмую позицию в таблице коэффициентов УЕФА, нидерландский – на одну ступень ниже.

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