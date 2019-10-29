Об'єднаного чемпіонату Бельгії та Нідерландів найближчим часом не буде

Ідею з об’єднанням чемпіонатів двох сусідніх країн у найближчі три роки реалізувати не вдасться.

Найближчим часом об'єднання чемпіонатів Нідерландів та Бельгії неможливе, повідомив Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB). "Інтерес дійсно є, ми продовжуємо досліджувати це питання, але поки важко сказати, коли ми прийдемо до спільного знаменника. У найближчі три роки створити такий турнір буде неможливо", – повідомив співробітник зі зв'язків з федерацією порталу Nu.nl.

Нідерланди та Бельгія готують об'єднання в один чемпіонат

Ідею спільної суперліги Нідерландів і Бельгії висунули керівники п'яти кращих клубів з Бельгії (Гент, Брюгге, Генк, Андерлехт і Стандард) і шістки найкращих клубів Нідерландів (Аякс, АЗ Алкмаар, Утрехт, Фейєноорд, ПСВ і Вітесс). Клуби обговорювали можливість створення спільної ліги з метою скоротити відставання від п'яти провідних національних чемпіонатів Європи.

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