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Обамеянг: Арсенал не предлагал мне новый контракт

16:32 30 Читати українською
Обамеянг: Арсенал не предлагал мне новый контракт
Пьер-Эмерик Обамеянг / фото ФК Арсенал

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о ситуации с новым контрактом с лондонским клубом.

"В последнее время я не получал предложений о продлении контракта. Но, конечно, у нас были контакты с клубом в течение нескольких месяцев. И они прекрасно знают, почему до сих пор ничего не произошло.

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Ключи в руках. Посмотрим, как все будет. Это поворотный момент в карьере. Буду откровенен, что это, безусловно, очень трудное решение. Я до сих пор ничего не решил, посмотрим. Возможно, это будет самое важное решение в моей карьере", – приводит слова Обамеянга The Telegraph со ссылкой на Telefoot.

Напомним, Обамеянг перешел в Арсенал из дортмундской Боруссии зимой 2018 года. В нынешнем сезоне форвард забил 17 мячей и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах АПЛ. В 6 встречах Лиги Европы игрок стал автором 3 забитых мячей.

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Англия Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Арсенал
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