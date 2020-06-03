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Арсенал планирует удержать Обамеянга огромной зарплатой – Артета будет вести переговоры лично

10:45 56 Читати українською
Арсенал планирует удержать Обамеянга огромной зарплатой – Артета будет вести переговоры лично
Артета хочет уговорить Обамеянга остаться / the sun

Лондонский Арсенал работает над продлением контракта с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Лондонский клуб готов предложить 30-летнему форварду соглашение до 2023 года на прежних условиях – 12 млн евро в год. По мнению "канониров" подобное предложение в условиях кризиса для возрастного игрока должно быть очень привлекательным, сообщает TEAMtalk.

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По информации издания, переговоры с игроком и его окружением хочет вести лично главный тренер Арсенала Микель Артета, который видит в габонце ключевую фигуру для построения команды. Действующее соглашение Обамеянга с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что Арсенал не готов отпускать игрока за бесценок (менее 20 млн фунтов) и скорее потеряет его свободным агентом через год.

Напомним, Обамеянг перешел в Арсенал из дортмундской Боруссии зимой 2018 года. В нынешнем сезоне форвард забил 17 мячей и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах АПЛ. В 6 встречах Лиги Европы игрок стал автором 3 забитых мячей.

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Теги
Англия Трансферы Арсенала Микель Артета Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Арсенал
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