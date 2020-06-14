Обамеянг: Арсенал не пропонував мені новий контракт

Форвард Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг розповів про ситуацію з новим контрактом із лондонським клубом.

"Останнім часом я не отримував пропозицій про продовження контракту. Але, звичайно, у нас були контакти з клубом протягом декількох місяців. І вони прекрасно знають, чому до цих пір нічого не відбулося.

Арсенал планує втримати Обамеянга величезною зарплатою – Артета буде вести переговори особисто

Ключі в їхніх руках. Подивимося, як все буде. Це поворотний момент в кар'єрі. Буду відвертий, що це, безумовно, дуже важке рішення. Я до сих пір нічого не вирішив, подивимося. Можливо, це буде найважливіше рішення в моїй кар'єрі", – наводить слова Обамеянга The Telegraph з посиланянм на Telefoot.

Нагадаємо, Обамеянг перейшов у Арсенал з дортмундської Борусії взимку 2018 року. У нинішньому сезоні форвард забив 17 м'ячів і віддав 1 результативну передачу в 26 матчах АПЛ. У 6 зустрічах Ліги Європи гравець став автором 3 забитих м'ячів.

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ