"О задолженностях Ворсклы знали даже коты Леоненко", – Вацко оправдал Сачко

Футбольный комментатор и эксперт Виктор Вацко прокомментировал отставку Василия Сачко с поста главного тренера Ворсклы.

"Вина за непопадание Ворсклы в первую шестерку должна лежать на клубе, включая инвестора и людей, которые управляют клубом. О задолженностях знали даже коты Леоненко. Василий Сачко работал в таких условиях и давал результат.

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Какие были трансферы Ворсклы в последнее время? Кто пришел и реально заиграл в основном составе? Артур? Вероятно, его следующей командой будет рынок "Привоз".

Пришел бразильский бомбардир Карека, сколько он забил? Я считаю, что клуб не поработал над качественным усилением команды. Хотя команда нуждалась в перестройке, учитывая возраст футболистов", – сказал Вацко в эфире программы Великий футбол.

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