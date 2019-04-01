toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ РЕАЛ МАДРИД - УЭСКА ЖУНИОР МОРАЕС

"О задолженностях Ворсклы знали даже коты Леоненко", – Вацко оправдал Сачко

09:15 137 Читати українською
"О задолженностях Ворсклы знали даже коты Леоненко", – Вацко оправдал Сачко
Виктор Вацко / Каналы Футбол 1 и Футбол 2

Футбольный комментатор и эксперт Виктор Вацко прокомментировал отставку Василия Сачко с поста главного тренера Ворсклы.

"Вина за непопадание Ворсклы в первую шестерку должна лежать на клубе, включая инвестора и людей, которые управляют клубом. О задолженностях знали даже коты Леоненко. Василий Сачко работал в таких условиях и давал результат.

Венглинский оценил перспективы Косовского в Ворскле

Какие были трансферы Ворсклы в последнее время? Кто пришел и реально заиграл в основном составе? Артур? Вероятно, его следующей командой будет рынок "Привоз".

Пришел бразильский бомбардир Карека, сколько он забил? Я считаю, что клуб не поработал над качественным усилением команды. Хотя команда нуждалась в перестройке, учитывая возраст футболистов", – сказал Вацко в эфире программы Великий футбол.

"Я відмовився грати за збірну Росії". Олексій Михайличенко – про кар'єру у Сампдорії та Рейнджерс і патріотичну позицію

Теги
Ворскла Ворскла Виктор Вацко Василий Сачко Василий Сачко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
6
мин
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук