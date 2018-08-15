Н'Зонзи стал игроком Ромы

Французский полузащитник Стивен Н'Зонзи новый сезон начнет в чемпионате Италии.

Хавбек Севильи Стивен Н'Зонзи перебрался в Рому, сообщает официальный сайт итальянской команды.

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29-летний игрок заключил соглашение с римским клубом на четыре года. Сумма трансфера составила 26,6 миллиона евро. Кроме того Севилья может получить 4 миллиона в качестве бонусов.

В составе новой команды Н'Зонзи будет выступать под номером 42.