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Н'Зонзи стал игроком Ромы

00:50 19 Читати українською
Н'Зонзи стал игроком Ромы
Н'Зонзи стал игроком Ромы

Французский полузащитник Стивен Н'Зонзи новый сезон начнет в чемпионате Италии.

Хавбек Севильи Стивен Н'Зонзи перебрался в Рому, сообщает официальный сайт итальянской команды.

Рома готова предложить Шахтеру 15 млн евро за Тайсона

29-летний игрок заключил соглашение с римским клубом на четыре года. Сумма трансфера составила 26,6 миллиона евро. Кроме того Севилья может получить 4 миллиона в качестве бонусов.

В составе новой команды Н'Зонзи будет выступать под номером 42.

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