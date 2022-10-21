"Многие начнут улыбаться, но нынешнее Динамо мне напоминает Барселону. Они все первые тайма фантастически играют.

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В первых таймах каталонцы в Мюнхене полностью обыграли Баварию, полностью обыграли Интер в Милане и дома. Но во всех трех матчах они тоже полностью проиграли вторые таймы.

Почему? Они молоды, а затраты усилий пока сложно дозировать. Они в первом тайме много сил выплескивают, поэтому на вторую половину встречи гораздо меньше сил остается. Динамовцы мне то же самое напоминают. Уверен, что Мирча Луческу об этом ребятам говорит. На мой взгляд, динамовцы сегодня делают максимум того, чего сейчас можно от них ожидать", – сказал Грозный в интервью Sport.ua.

Напомним, киевляне после 8-ми туров идут в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, имея в своем активе 9 очков (и 2 матча в запасе).

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