"Я считаю, что жребий был удачным, по-моему, наши ребята превосходят своих оппонентов. Кстати, сборная Украины будет пытаться доказать свою силу уже в марте следующего года, когда встретится с теми же шотландцами в стыковом матче отбора к чемпионату мира.

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А в том, что сразу четыре поединка в Лиге наций придется сыграть в июне, ничего страшного не вижу.

Чемпионат УПЛ заканчивается 21 мая, и поскольку большинство наших сборников играет дома, то у тренерского штаба будет время как следует подготовить их к испытаниям на международной арене. Главное, быть уверенными в своих возможностях, и тогда с завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем", – цитирует Маркевича Meta-ratings.

Напомним, в Лиге наций Украина попала в группу B1 и получила в соперники Шотландию, Ирландию и Армению.

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