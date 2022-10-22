Известный комментатор Виктор Вацко предостерег Ротаня и Ко от шапкозакидательских настроений перед поездкой на чемпионат Европы.

"Прогнозировать тяжело. Мне кажется, что шансы на то, чтобы выйти из группы, у сборной Украины должны быть. Я просто вспоминаю 2011 год.

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Тогда команда Павла Яковенко с Ракицким, Ярмоленко, Коноплянкой, Степаненко должна была бороться на чемпионате Европы за самые высокие места, а в итоге заняла последнюю строчку в группе. Поэтому сейчас нужно быть скромнее с обещаниями и упорнее в работе", – сказал Вацко в эфире подкаста "Стара Школа".

Напомним, по итогам жеребьевки молодежная сборная Украины попала в группу B, где ее соперниками будут Румыния, Испания и Хорватия.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2023 U-21 – соперники для Украины и другие группы