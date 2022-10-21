"Соперники в группе Евро-2023 примерно одного уровня": у защитника Динамо есть рецепт успеха для сборной Украины U-21
19:38 - Читати українською
Защитник "сине-желтых" Александр Сирота оценил шансы подопечных Руслана Ротаня на молодежном чемпионате Европы.
"У нас получился хороший квартет. Полагаю, что соперники примерно одного уровня.
Евро-2023: Ротань составил четкую характеристику каждого соперника сборной Украины U-21
Чтобы выйти из группы, нужно выложиться на 1000 процентов и не забывать о своем футболе, в который молодежная сборная Украины умеет играть", – цитирует Сироту официальный сайт УАФ.
Напомним, по итогам жеребьевки молодежная сборная Украины попала в группу B, где ее соперниками будут Румыния, Испания и Хорватия.
Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2023 U-21 – соперники для Украины и другие группы
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