"У нас получился хороший квартет. Полагаю, что соперники примерно одного уровня.

Евро-2023: Ротань составил четкую характеристику каждого соперника сборной Украины U-21

Чтобы выйти из группы, нужно выложиться на 1000 процентов и не забывать о своем футболе, в который молодежная сборная Украины умеет играть", – цитирует Сироту официальный сайт УАФ.

Напомним, по итогам жеребьевки молодежная сборная Украины попала в группу B, где ее соперниками будут Румыния, Испания и Хорватия.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2023 U-21 – соперники для Украины и другие группы