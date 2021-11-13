Главный тренер боснийцев Ивайло Петев заверил, что настраивает своих подопечных забрать три очка у финнов перед матчем с "сине-желтыми".

"Не попадет ли моя команда под слишком большой психологический прессинг в преддверии решающего поединка с Украиной? С Украиной нужно играть с холодной головой и об этом я буду просить своих ребят.

"Довбик сильнее Яремчука": Леоненко спрогнозировал состав сборной Украины на решающий поединок с боснийцами

Честно сказать, я не буду доволен ничьей с Финляндией. Эта игра для нас тоже много значит и потому я надеюсь, что мы будем лучше на поле и победим. Я не люблю предварительные расчеты и никогда не буду ими заниматься", – цитирует Петева официальный сайт Футбольного союза БиГ.

Напомним, уже сегодня, 13 ноября, Босния и Герцеговина примет Финляндию. Обе команды являются прямыми конкурентами Украины в борьбе за второе место в группе D.

"Україні позаздрить навіть Баварія, а рахунок мав бути 17:1": болгари приголомшені та пророкують нам чемпіонство