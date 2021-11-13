Головний тренер боснійців Івайло Петев запевнив, що налаштовує своїх підопічних забрати три очки у фінів перед матчем з "синьо-жовтими".

"Чи не потрапить моя команда під занадто великий психологічний пресинг напередодні вирішального поєдинку з Україною? З Україною треба грати з холодною головою і про це я буду просити своїх хлопців.

"Довбик сильніший за Яремчука": Леоненко спрогнозував склад збірної України на вирішальний поєдинок з боснійцями

Чесно сказати, я не буду задоволений нічиєю з Фінляндією. Ця гра для нас також багато значить і тому я сподіваюся, що ми будемо кращими на полі і переможемо. Я не люблю попередніх розрахунків і ніколи не буду ними займатися", – цитує Петева офіційний сайт Футбольного союзу БіГ.

Нагадаємо, вже сьогодні, 13 листопада, Боснія і Герцеговина прийматиме Фінляндію. Обидві команди є прямими конкурентами України в боротьбі за другу сходинку у групі D.

"Україні позаздрить навіть Баварія, а рахунок мав бути 17:1": болгари приголомшені та пророкують нам чемпіонство