"Я думаю, что даже жена Степаненко не ожидала от него такого удара. Тарас удивил всех.

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Довбика я бы ставил в основной состав. Думаю, что тренер будет делать на него ставку. Гармаш – не нападающий. Артем сильнее и Яремчука.

Я хочу, чтобы Довбик вообще появился в Шахтере. Пора бы об этом задуматься руководству клуба. Уверен, что в игре с Боснией и Герцеговиной будет тот же состав. Главное, чтобы сыграли хорошо, как в матче с Болгарией", – сказал Леоненко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, поединок с боснийцами состоится 16 ноября. Начало встречи в 21:45.

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