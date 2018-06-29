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"Ну чому я такий йолоп?" – Батшуаї прокоментував курйозний момент за його участі

14:52 609 Читать на русском
"Ну чому я такий йолоп?" – Батшуаї прокоментував курйозний момент за його участі
Батшуаї святкує гол Янузая у ворота збірної Англії / Getty Images

Нападник збірної Бельгії Міши Батшуаї пожартував щодо курйозного моменту за його участі у матчі проти збірної Англії (0:1).

Після голу Аднана Янузая у ворота збірної Англії, Батшуаї помчав добивати м'яч у сітку, проте не розрахував і потрапив у стійку. Шкіряний від стійки прилетів прямо в обличчя бельгійському форварду.

Англія – Бельгія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Знав, що мене розірвуть, варто мені тільки зайти в сповіщення (в Твіттері – прим. Футбол 24) Ну чому я таким йолоп?" – запитує Міши Батшуаї у Твіттері.

"Святкування з Fortnite ( комп'ютерна гра – прим. Футбол 24) так переоцінені, я повинен був створити щось нове", – резюмував Батшуаї пізніше.

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Відео курйозу:

ЧС 20183 тур

Англія - Бельгія: Четвер 28 червня 2018

Англія
Матч завершено
0 : 1
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 футбольні курйози Міши Батшуаї Міши Батшуаї Англія - Бельгія
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