"Уже начато строительство тренировочной базы в Бартатове. Заключен договор об аренде земельного участка, начаты подготовительные работы. В бюджете предусмотрены средства, заключен договор с подрядчиком. К началу следующего сезона, дай Бог, в Первой лиге команда будет иметь полноценные тренировочные условия на базе с несколькими полями. Философия нашего клуба заключается в поиске спонсоров среди местных компаний, которые ассоциируются со Львовом. Форма будет состоять из классических цветов. Мы только в начале большого пути – дайте нам немного времени.

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Юридически клуб основан в форме общества с ограниченной ответственностью. Его сформировали три учредителя, три юридических лица, которые уже финансируют клуб путем взносов в уставный капитал. У нас нет почетного президента, культа личности. Только акционеры, участники общества, которые поставили цели. Также есть спортивная команда, которая взялась эти цели реализовать. Сегодня мы запустили сайт, уже работают соцсети. Мы готовы инвестировать 15 миллионов в обновление стадиона Украины. Девять месяцев назад, точнее 14 октября 2020, мы создали новое юридическое лицо. Это результат общественной инициативы, к которой присоединились ветераны Карпат. Эта идея нашла поддержку у предпринимателей.

Бюджет клуба составит 106 миллионов гривен. Условно его можно разделить на две части: 60 млн заложено в стоимость базы в Бартатове, недалеко от Львова. Остальные – бюджет команды на этот сезон. Хотим проводить максимально транспарентную и прозрачную политику. Впоследствии ООО планируем изменить в акционерное общество. Это будет больше отвечать футбольным традициям и привлечению новых людей к участию в руководстве.

Сейчас функционирует наш офис на площади Мицкевича, в Доме книги, где зарегистрировано юридическое лицо. Сохраним интригу – вскоре пригласим всех в красивый, новый, современный офис. Работаем над запуском женской команды. Кроме того, поддерживали те ЖФК Карпаты, которые неплохо выступали в Высшей лиге в прошлом сезоне. Планируем развивать и детский футбол – налажены отношения со СДЮШОР-4, которая теперь называется Карпаты. Наша задача – оправдать доверие болельщиков, мы понимаем высокий уровень требований. Если новые Карпаты будут показывать результаты – будут любимцами львовян", – заявил Белоус на официальной презентации Карпат.

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