"Вже розпочато будівництво тренувальної бази у Бартатові. Укладено договір про оренду земельної ділянки, розпочато підготовчі роботи. В бюджеті передбачені кошти, укладено договір з підрядником. До початку наступного сезону, дай Боже, у Першій лізі команда матиме повноцінні тренувальні умови на базі з кількома полями. Філософія нашого клубу полягає у пошуку спонсорів серед місцевих компаній, які асоціюються зі Львовом. Форма складатиметься з класичних кольорів. Ми тільки на початку великого шляху – дайте нам трохи часу.

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Юридично клуб засновано у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Його сформували три засновники, три юридичні особи, які вже фінансують клуб шляхом внесків у статутний капітал. У нас немає почесного президента, культу особи. Лише акціонери, учасники товариства, які поставили цілі. Також є спортивна команда, яка взялася ці цілі реалізувати. Сьогодні ми запустили сайт, вже працюють соцмережі. Ми готові інвестувати 15 мільйонів в оновлення стадіону Україна. Дев'ять місяців тому, якщо точніше 14 жовтня 2020 року, ми створили нову юридичну особу. Це результат громадської ініціативи, до якої долучилися ветерани Карпат. Ця ідея знайшла підтримку у підприємців.

Бюджет клубу становитиме 106 мільйонів гривень. Умовно його можна поділити на дві частини: 60 мільйонів закладено у вартість будівництва бази у Бартатові, неподалік Львова. Решта – бюджет команди на цей сезон. Хочемо проводити максимально транспарентну і прозору політику. Згодом ТзОВ плануємо змінити на акціонерне товариство. Це більше відповідатиме футбольним традиціям і залученню нових людей до участі у керівництві.

Зараз функціонує наш офіс на площі Міцкевича, у Будинку книги, де зареєстрована юридична особа. Збережемо інтригу – незабаром запросимо усіх у гарний, новий, сучасний офіс. Працюємо над запуском жіночої команди. Крім того, підтримували ті ЖФК Карпати, які непогано виступали у Вищій лізі у минулому сезоні. Плануємо розвивати і дитячий футбол – налагоджені стосунки зі СДЮШОР-4, яка тепер називається Карпати. Наше завдання – виправдати довіру вболівальників, ми розуміємо високий рівень вимог. Якщо нові Карпати будуть показувати результати – будуть улюбленцями львів'ян", – заявив Білоус на офіційній презентації Карпат.

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