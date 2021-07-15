"У нас есть очень хорошие опытные игроки, которые имеют опыт выступлений в УПЛ и Первой лиге. Кроме того, есть футболисты, которые в свое время выступали за Карпаты. С этим составом однозначно должны выполнять задачи. До начала сезона остается неделя. Ребята много работали, прошли хорошие сборы в замечательных условиях.

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Откровенно скажу, я не сторонник того, чтобы одни тренировались, а другие приезжали перед сезоном и играли. Команда укомплектована на 99%. Имеющиеся исполнители однозначно будут играть до зимы. В целом, команда состоит из 35 человек, 25 из которых футболисты, остальные – персонал. Карпаты – это история, это не один человек. Не Смалийчук, не Тлумак, не Юрчишин. Историю Карпат творили люди.

Мой контракт? Дело не в контракте, есть полное доверие со стороны руководства. Пока мы подписали соглашение на год, однако это не имеет значения. Если я увижу, что не могу выполнять задачи – я сам уйду", – поделился Тлумак на официальной презентации Карпат.

Напомним, в сезоне 2020/21 во Львове были две команды под названием Карпаты. Одна из них под руководством Любомира Вовчука играла во Второй лиге. Другая, которую возглавляет Андрей Тлумак – в любителях. В новом сезоне именно команда Тлумака играть во Второй лиге.

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